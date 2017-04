Inter, Gagliardini scagiona Pioli: "La responsabilità è di chi va in campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Rai Sport al termine della gara persa contro il Napoli: “L’abbiamo preparata bene, abbiamo sofferto solo per qualche errore. Quando abbiamo preso il gol la partita è cambiata, noi abbiamo sofferto un po’ di più. Cosa manca? Non saprei sinceramente, non penso che sia l’allenatore. La responsabilità è di noi giocatori che andiamo in campo e che ultimamente non stiamo facendo partite all’altezza del motivo per cui siamo stati presi. La partita l’avevamo preparata per stare chiusi e contrattaccare in ripartenza e così è stato nel primo tempo. Veniamo da un periodo negativo, ma abbiamo cercato di restare compatti e uniti. Non è facile dare una risposta sul motivo per cui le cose vanno così, sicuramente anche io posso dare di più e voglio tornare quello di un mese fa. Posso dare sicuramente di più a questa squadra”.