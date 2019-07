Inter, già pronto il contratto per Lukaku: 9 milioni di euro a stagione

© foto di Dimitri Conti

Continua il pressing dell'Inter per Romelu Lukaku. Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è rientrato ieri a Milano dopo il blitz in Inghilterra e anche se l'accordo con il Manchester United non è ancora stato trovato il club milanese può contare anche sull'accordo con il giocatore, per un contratto da 9 milioni di euro a stagione bonus compresi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.