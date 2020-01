© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due giornate di squalifica per Lautaro Martinez. Questa la decisione del giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nel finale della sfida contro il Cagliari di domenica a San Siro, con l'attaccante che salterà dunque l'Udinese e il derby contro il Milan. Questa la motivazione: "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, con estrema platealità, assunto un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al Direttore di gara al quale urlava in faccia frasi in spagnolo; dopo il provvedimento di espulsione veniva allontanato con forza dai suoi compagni di squadra reiterando la veemente protesta e scagliando con rabbia un pallone mentre abbandonava il terreno di giuoco e continuava ad inveire contro il Direttore di gara".