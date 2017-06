Inter, gli agenti di Gabigol potrebbero spingerlo al Porto

Come riporta Globoesporte, il futuro di Gabigol potrebbe essere in Portogallo. Gli agenti del giocatore, infatti, starebbero cercando di intavolare una trattativa con il Porto. Il brasiliano non è convinto dalla proposta del Las Palmas e non dovrebbe trovare molto spazio nella nuova Inter di Spalletti. Scartata l'ipotesi di un ritorno in patria nelle file del Santos, quella lusitana diventerebbe una pista concreta.