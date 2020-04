Inter, Godin per Vertonghen: tanti i pro e i contro da valutare con attenzione

vedi letture

Non sarebbe chissà quale salto o miglioramento per l’Inter, dal punto di vista tecnico-tattico. Con Diego Godin in possibile uscita in estate (zero feeling con Antonio Conte), l’idea ricorrente per Beppe Marotta - sempre nell’ottica del parametro zero - è quella che porta a Jan Vertonghen. Il centrale del Tottenham è in scadenza di contratto e ai ferri corti con José Mourinho che appunto, in cambio, abbraccerebbe volentieri El Faraon. In ogni caso stiamo parlando di due difensori quasi coetanei (34 l’ex Atletico Madrid, al quale si è interessato pure il Valencia, e 33 tra venti giorni il polivalente belga) che, più o meno, guadagnano entrambi 6 milioni di euro con i bonus.

Certo, il risparmio in effetti ci sarebbe con una proposta al ribasso per Vertonghen (bravo a ottenere per due stagioni di fila il rinnovo per l'anno a seguire) e il conseguente taglio dell’ingaggio dell’uruguagio che, altrimenti, percepirebbe per altre due stagioni ancora. In più Godin verrebbe ceduto solo dietro cash e perciò genererebbe una plusvalenza. Sul piatto non c’è comunque un surrogato futuribile, pronto sì per la difesa a tre a lungo sperimentata con Pochettino, ma assolutamente estraneo al gioco e alla concezione di calcio del tecnico interista. Pro e, come sempre, contro da prendere in considerazione. C’è tempo.