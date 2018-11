Inter, Handanovic: "Il Barcellona oggi ha inciso, ma non può essere alibi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In mixed zone ha parlato così il portiere dell'Inter Samir Handanovic dopo la sconfitta di Bergamo: "L'Atalanta ha meritato di vincere e ha vinto. Ha giocato un calcio migliore, per noi sono prematuri certi discorsi, ma andiamo avanti per la nostra strada. Rivedremo la partita e capiremo gli errori commessi. Il Barcellona forse ha inciso, ma non è un alibi. Sapevamo cosa dovevamo aspettarci oggi, ma non abbiamo fatto quello che dovevamo. Se la sconfitta ci ridimensiona? Dobbiamo pensare sempre in grande perché c’è lo impone la storia, ma per certi discorsi non siamo maturi". Lo riporta fcinternews.