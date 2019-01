© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sono tre i giocatori in scadenza di contratto che l'Inter sta valutando in questi giorni. Si tratta di Ashley Young, 33enne del Manchester United, e di due calciatori dell'Atletico Madrid: il terzino sinistro Filipe Luis e il centrale di difesa Diego Godin.