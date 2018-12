Inter, i dubbi di Spalletti per l’effetto sorpresa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Scelte non scontate sono alla base della formazione alla quale Spalletti affiderà il compito di tenere viva una parvenza di campionato. L’Inter si presenta a Torino con le aspettative di chi ha il compito di riaccendere l’interesse su un torneo finito prima di iniziare, ma non ha ancora acquisito la consapevolezza di poterlo fare sul serio. Una prova di forza: questo è quello che i nerazzurri dovranno mettere in pratica allo Juventus Stadium, magari unita alla capacità di sorprendere un avversario che non stupisce nemmeno più, per la sua capacità di anticipare sempre le mosse di chi ha di fronte. Gli assi nella manica di Spalletti sono soprattutto sulle trequarti, laddove sono in cinque a contendersi i tre posti alle spalle di Mauro Icardi. Se Perisic avrà l’opportunità di rispondere con l’orgoglio alle critiche delle ultime settimane, João Mario e Borja Valero si giocano il ruolo di trequartista mentre Politano e Keita Balde faranno lo stesso sulla corsia di destra. Scontato il rientro di Vecino al fianco di Brozovic così come dovrebbe esserci la conferma totale del blocco difensivo senza correre rischi con la salute di Vrsaljko, destinato a partire dalla panchina.