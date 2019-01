© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Gagliardini può salutare l'Inter entro il 31 gennaio, con Tuttosport che evidenzia come la cessione dell'ex Atalanta rappresenti un jolly per il mercato che verrà. Perché il centrocampista interessa alla Fiorentina e al Torino, per questo il quotidiano sottolinea come l'Inter sia sulle tracce di Federico Chiesa e Soualiho Meïté: i nerazzurri, nell'ambito dell'eventuale trattativa, potrebbero chiedere un'opzione per i calciatori nel mirino di Beppe Marotta e Piero Ausilio.