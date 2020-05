Inter, i quattro intoccabili e il sì incondizionato. Conte ha i suoi moschettieri

Uno per reparto/ruolo: Samir Handanovic, Milan Skriniar, Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku. Gli instancabili. Gli intoccabili di Antonio Conte. Ché se anche solo uno di questi dovesse mancare, beh esiste più di un problema. Due veterani dell'Inter, due novità dell'ultimo triennio. Quattro colonne fuori da ogni logica di mercato, quattro elementi che in nerazzurro devono restarci per sempre. Così nella testa della dirigenza, nella mente del comandante consapevole, ovviamente, che così potrebbe non essere. Di sicuro non per il più giovane, Skriniar, oggetto dei desideri di molti grandi club in Europa. Di sicuro per il leader della corsa, Brozovic, che ancora adesso non ha firmato il nuovo rinnovo del contratto fino al 2023. Ma, di sicuro, non un problema da porsi per la prossima stagione. Ognuno di loro è il più impiegato dal tecnico leccese rispetto al reparto di riferimento, il più importante quale che sia la competizione in questione. Da loro Antonio riparte con certezza pure nella ripresa di una stagione apertissima. Il resto non che sia materiale liquido, ci mancherebbe, ma avercene di giocatori top level dai quali è possibile incassare il sì incondizionato, anche e soprattutto guardando al domani. La fiducia ricambiata dai... quattro moschettieri.