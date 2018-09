Inter, Icardi: "A San Siro si respirava profumo di vittoria"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Mauro Icardi ha parlato ai microfoni di InterTv nel post-partita di Tottenham-Inter: "Devo continuare con questa media. E' stato un bel gol. Mi è capitata la palla lì, dovevo calciare di prima, per fortuna è andata dentro. Migliorare si può, provando in allenamento le giocate e gli automatismi vincenti. In campo poi non si sa mai quello che accade: oggi sono rimasto dietro e mi è arrivata una palla buona. Pochi spazi? Oggi ci siamo imbattuti contro una squadra diversa rispetto all'avversario standard che affrontiamo in campionato: hanno giocato fino all'ultimo a viso aperto e non si sono schiacciati in difesa. Siamo riusciti a trovare dunque tante volte la soluzione per andare in porta. E siamo riusciti a capitalizzare. San Siro? Posso dire che anche quando abbiamo preso gol i tifosi sono sempre stati lì, continuando a cantare e tifando come sempre per l'Inter. Dopo il mio gol siamo riusciti a non mollare: grazie a questo abbiamo conquistato la vittoria. Si respirava nell'aria profumo di vittoria".