Inter, Icardi: "Arrivare con la mentalità giusta è la cosa più importante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, parla così ai microfoni di Sky per approfondire i temi del match del Camp Nou: "E' uno degli stadi più belli al mondo, sarà spettacolare giocar qua con tutta la gente che ci sarà. Lo stadio da vuoto fa impressione, domani sarà ancora più bello. L'Inter arriva in un grandissimo momento, abbiamo fatto bene prima della pausa e ora arriviamo dopo aver vinto il derby. Arrivare qua con la mentalità giusta è la cosa più importante in questo momento. L'assenza di Messi? Dobbiamo fare bene in tutti i punti di vista, il Barcellona a livello individuale ha giocatori di altissimo livello, sanno giocare anche senza Messi. Dobbiamo approfittare di questa cosa, ma non dobbiamo sottovalutare il fatto che non sia in campo".