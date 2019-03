Inter, Icardi: decisivo l'incontro che ci sarà con i compagni e Spalletti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Palla a Mauro Icardi. Adesso tocca all'argentino decidere se rientrare in gruppo oppure restare ai margini. Secondo il racconto de La Gazzetta dello Sport, infatti, il lavoro diplomatico di Marotta e Nicoletti sarebbe giunto al termine e adesso tutto sarebbe nelle mani dell'ex capitano. "Marotta ha ottenuto da Icardi e Wanda un profilo basso negli interventi pubblici e l’ex capitano ha invece gradito le uscite del dirigente - si legge -. Manca uno step, che però resta fondamentale. Oggi Icardi metterà piede ad Appiano, lui e Nainggolan sono attesi al contrario della squadra che invece tornerà in campo giovedì. È possibile, se non probabile, che già questa settimana Icardi abbandoni lettino e tapis roulant. Ma il passaggio decisivo resta il colloquio che dovrà avere con la squadra e con l’allenatore. E per squadra si intende il gruppo al completo, non quello senza gli 11 nazionali che si vedrà giovedì alla ripresa. Dunque, per questo passaggio bisognerà aspettare metà della prossima settimana. La novità che spinge all’ottimismo è che Icardi, a differenza delle fasi iniziali dello scontro e anche dei primi giorni della «trattativa» Marotta-Nicoletti, sembra essersi convinto a fare questo passaggio. Strettoia dalla quale lo stesso Spalletti ritiene necessario passare, così da evitare rischi da «crisi di rigetto»".