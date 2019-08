Inter, Icardi è irremovibile: non vuole partire. La famiglia prima di tutto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mauro Icardi non vuole lasciare l'Inter. L'attaccante, insieme alla moglie Wanda Nara, si era dato come termine per l'addio la fine del mese di luglio e ora ha tutta l'intenzione di restare a Milano, probabilmente per motivi familiari, visto che la coppia pare aspetti un altro figlio. Nessuna intenzione di stravolgere la vita della famiglia e anche l'idea di sfida i nerazzurri e convincere Conte di valere una conferma che però non vede affatto d'accordo l'ambiente interista. Marotta e Ausilio gliel'hanno ribadito un paio di giorni fa, ma lui non ci sente e adesso sarebbe pronto a dire di no anche all'ipotesi Juventus, che fino a oggi pareva quella della possibile "pace". Sullo sfondo resta in piedi il rischio vie legali, con il giocatore pronto a mettere di mezzo gli avvocati nel caso in cui l'Inter dovesse decidere di escluderlo dalle liste Champions e campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.