Inter, Icardi e la beffa Champions. Lui scrive "amala", le big lo tentano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo cinque anni di attesa con la maglia dell'Inter, Mauro Icardi è stato costretto a lasciare la Champions al primo step. I numeri, però, come sottolinea il QS-Sport, sono comunque dalla sua parte: con quello di due giorni fa, Icardi si è affermato come il primo interista nella storia a centrare il bersaglio nelle prime tre in casa consecutivamente. Nelle scorse estati forse è stata proprio la mancanza di riscontri in Champions a frenare le potenziali acquirenti, quando il prezzo del capitano nerazzurro ha cominciato a levitare fino a raggiungere i 110 milioni della clausola rescissoria per l’estero tuttora presenti nel contratto. Oggi - si legge - chi aveva dubbi è stato servito, Icardi può essere determinante anche nelle partite più dure. L’Europa lo aspetterà ancora, a metà febbraio, quando l’Inter sarà protagonista in Europa League nei sedicesimi di finale. Salvo cataclismi invernali, l’argentino si ripresenterà con la stessa maglia (ieri ha postato una foto con una sola parola: "amala") e uno status di star mondiale che sta prendendo sempre più corpo.