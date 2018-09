Inter, Icardi è sereno: "Primo gol? Io tranquillo, ne ho 120 sulle spalle"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, ha parlato a Sky Sport al termine della partita tra "Stiamo lavorando per migliorare, anche oggi abbiamo lasciato troppo spazio a ripartenze e occasioni. Dobbiamo migliorare su questo perché abbiamo giocatori che sanno fare la differenza con le giocate. Serve migliorare la fase difensiva e farlo settimana dopo settimana. Primo gol? Sono i social a parlare troppo, io sono tranquillo e non faccio casino se non segno per quattro partite. Ho 120 gol sulle spalle. Io sono tranquillo e se c'è da migliorare o no il contratto lo faremo".