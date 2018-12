Inter, Icardi: "Ecco perché ho fatto il cucchiaio. Vittoria importante"

Fonte: Fcinternews.it

Il capitano nerazzurro Mauro Icardi, match-winner dell'incontro con l'Udinese, si è così espresso a fine gara ai microfoni di InterTV: "Arrivare a una vittoria oggi, dopo la delusione di martedì, è importante. Siamo stati bravi: sicuramente avremmo dovuto fare meglio nel primo tempo per sbloccarla subito. L'importante è stato raggiungere la vittoria".

Come mai il 'cucchiaio'?

"Dovevo cambiare un po', perché avevo già calciato in ogni modo i rigori. Il portiere mi aveva già guardato, io ho deciso di tirare così. Dovevo segnare: alla fine ciò che conta è fare gol, così è stato".

Una vittoria che dà uno slancio in ottica classifica.

"Siamo lì, possiamo tornare in Champions cercheremo di fare il meglio".

Dove può arrivare l'Inter in Europa League?

"Nel calcio non si sa mai. In Champions abbiamo fatto un grande girone, partendo dalla quarta fascia: abbiamo testimoniato di poter fare grandi cose".

La prossima sfida sarà con il Chievo.

"Ci prepareremo nel migliore dei modi, come facciamo ogni settimana. Finalmente abbiamo una settimana 'lunga' per preparare una partita, dunque cercheremo di fare il meglio. Tenteremo di fare bene in queste partite che mancano, e di lavorare duro. Il nostro obiettivo è quello di presentarci alla sosta nel migliore stato fisico e mentale".

"Il calcio è uno sport semplice: si gioca in 11 contro 11, e alla fine segna Mauro Icardi". Ti piace?

"Una bella frase (ride, ndr)".