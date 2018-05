Inter, Icardi: "Felice per la Champions. Futuro? Valuterò presto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Sky Sport, dopo la gara vinta contro la Lazio, parla l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi. Queste le sue parole: "Finalmente i miei gol valgono qualcosa. Il premio più bello è tornare in Champions League con l'Inter. Sono felicissimo. La partita contro la Lazio era difficile, lo sapevamo, loro hanno giocato bene per tutto l'anno, ma noi avevamo un obiettivo e ora dopo questa pazza partita ce l'abbiamo. Futuro? Avremo ancora due mesi per parlare con la società, ora penso a festeggiare la Champions e il ritorno dopo 6 anni. Parleremo con i dirigenti, la mia voglia di restare c'è, sono il primo tifoso dell'Inter, vedremo con la società cosa fare. Ogni anno parlo con loro, io cerco sempre il meglio per me. Noi stiamo bene a Milano, la mia famiglia anche".

Rigore? Cosa mi è passato per la testa? Ho pensato a tutti, al nostro obiettivo, pensavo che tutti mi hanno dato fiducia e quest’anno di rigori ne ho sbagliato solo uno. Avere la fascia, rappresentare l’Inter si deve vedere in queste occasioni, quando ti danno queste responsabilità".