Inter, Icardi: "Finalmente la Champions, non sono in ansia per il gol"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, a pochi minuti dal match contro il Tottenham è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sul pullman non ho pensato a niente. E' già da un po' che aspettavo di giocare in Champions League e finalmente oggi è arrivato il momento. Dopo un inizio di campionato così, che non ci aspettavamo, in una partita del genere in casa, con la nostra gente, fare una buona prestazione ci porterà ad avere più fiducia. Io non ho ansia, cerco di fare il mio. Sono tranquillo, siamo all'inizio, so che alla fine il gol arriverà. Sono preoccupato per l'inizio in cui non abbiamo vinto, penso a questo non al gol".