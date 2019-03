© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo settimane di tweet da interpretare, dichiarazioni senza filtri della moglie agente, like sospetti, accuse e veleni, l’unità di crisi formata da Beppe Marotta (che domani sarà a Roma per incontrare Jindong Zhang) e dall’avvocato Nicoletti ha prodotto la pace sociale tra l'Inter e Icardi. Dopo un fiume di telefonate, un incontro nella sede nerazzurra alle 13 di ieri fra l’ad interista e il legale della Royal Family ha finalizzato l’operazione disgelo. Con due precisazioni importanti: il centravanti in gruppo rientra senza promuovere rivendicazioni sulla fascia e senza avere appuntamenti in agenda per il prolungamento del contratto. L’entourage del giocatore - sottolinea il Corriere della Sera - avrebbe gradito la diffusione di un comunicato congiunto per esprimere una presa di posizione ufficiale condivisa fra club e attaccante. La società però ha soprasseduto perché la mossa avrebbe messo alle strette Spalletti e la squadra. Di certo l’allenatore, dopo il successo nel derby e il sorpasso in classifica al Milan propiziati anche da Lautaro Martinez, si pone in una posizione di forza nei confronti della punta finora, a suo avviso, più ribelle che infortunata. È difficile perciò che Icardi possa essere titolare contro la Lazio alla ripresa del campionato.