Inter, Icardi: "Offerta dalla Cina, ma sono ancora giovane. Ci penserò in futuro"

L'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, intervistato dal portale sina.com, ha parlato anche della sua convocazione con la Nazionale argentina e di un possibile futuro nella Super League cinese: "La convocazione per me è un grande onore, un premio per quanto fatto con l’Inter. Giocare al fianco di Messi sarà stupendo, è il migliore al mondo. Cina? So che ci sono molti giocatori europei e sudamericani in Cina, la Super League è un campionato costantemente in crescita. Io stesso ho ricevuto un’offerta per andare a giocare là, ma sono ancora molto giovane. Voglio restare in Europa, perché c’è il miglior ambiente al mondo per giocare a calcio e il più alto livello agonistico. Poi in futuro non si sa mai, potrei prendere in considerazione l’idea".