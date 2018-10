Inter, Icardi parla anche del rinnovo: "Dobbiamo confrontarci"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato nel postpartita da SportMediaset, il matchwinner del derby Mauro Icardi parla della partita vinta dalla sua Inter contro i cugini del Milan. "Grandissima gioia per tutti i nostri tifosi oggi allo stadio. È stata una emozione pazzesca. Sono andato a dare un bacio a mai moglie e figli alla fine, mi danno molta forza. Questa vittoria ci fa capire che dobbiamo continuare su questa strada, che abbiamo già iniziato prima della sosta. Sappiamo che possiamo far bene contro chiunque, e ci proveremo. Dobbiamo prendere esempio dalla Juve, che ha continuità, cosa che ci è mancata negli ultimi anni. Noi dobbiamo prendere da loro le cose buone. Cose buone. Mi spiace che non ci sia Messi mercoledì, è bello giocare con i grandi. Ma ovviamente, sarà un vantaggio per noi".

Una piccola parentesi sul rinnovo. "Ne parleremo in seguito. Dobbiamo confrontarci, poi quando arriveremo al giusto accordo, firmeremo subito". Un pensiero anche a Steven Zhang, che venerdì dovrebbe essere eletto presidente nerazzurro. "Gli ho mandato un messaggino con i miei complimenti".