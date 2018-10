Inter, Icardi: "Peccato per Messi. Sfruttiamo la sua assenza"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Barcellona, il capitano dell'Inter, Mauro Icardi, ha parlato anche dell'assenza di Lionel Messi, spiegando cos'ha pensato quando ha saputo che il numero 10 non sarebbe stato a disposizione di Valverde: "La reazione è stata: 'che peccato!', perché giocare con i migliori fa sempre piacere. Comunque sia abbiamo la fortuna che domani non ci sarà e cercheremo di sfruttare questa cosa per vincere".