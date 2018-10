Inter, Icardi: "Possiamo fare male al Barcellona"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante dell'Inter, Mauro Icardi, nella sua intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche della Champions League: "Guardo una partita alla volta, non penso al Barcellona e sono tranquillo in vista del derby, poi ci concentreremo sulle altre. In Champions abbiamo fatto il massimo, arriviamo a Barcellona dopo due vittorie e possiamo fare male ai blaugrana. Dobbiamo arrivare nella migliore condizione possibile".