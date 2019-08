Inter, Icardi prende tempo per la Juve. Roma e Napoli hanno fretta

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto su Mauro Icardi. La rosea spiega che l'argentino vuole una settimana per chiarire la situazione con la Juventus ma così il mercato in attacco dell'Inter è bloccato e lo stesso vale per Napoli e Roma. La deadline è così avanzata, Icardi teme di restare fermo per una stagione e le offerte dei due club sono considerate buone. Icardi aspetta la Juve ma anche l'Inter pressa per trovare una soluzione il prima possibile.