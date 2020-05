Inter, Icardi-PSG entro il 31 maggio: l'argentino rischia di perdere il rinnovo milionario

Il 31 maggio scade l'opzione per il rinnovo automatico di Mauro Icardi con il PSG siglato il 2 settembre del 2019. 4 anni di contratto a 10 milioni a stagione, che l'argentino perderebbe in caso di mancata firma del riscatto da parte dei parigini prima di quella data. L'accordo con l'Inter dunque andrà siglato in fretta, proprio per evitare che le firme precedenti vadano in cavalleria e che si debba tornare a trattare tutto da capo con alto rischio di fallimento. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.