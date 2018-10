© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua intervista ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante dell'Inter, Mauro Icardi, ha parlato anche del suo futuro e delle possibilità avute la scorsa estate di cambiare maglia: "Sono contento di essere rimasto all'Inter, l'ho sempre detto. Ci sono stati contatti e potevo scegliere di andare via ma ho deciso di restare per me e per il bene della mia famiglia. Qui mi sento a casa, avevo il sogno di giocare in Champions con l'Inter e non potevo andare via proprio quest'anno. Il rinnovo? Non so se lo faremo prima di Natale, ne stiamo parlando. Mi piacerebbe vincere qualcosa con l'Inter e ripeto, se si lavora bene i premi poi arrivano".