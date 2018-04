Inter, Icardi: "Sarà fondamentale vincere contro la Juventus"

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Il capitano nerazzurro Mauro Icardi ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo sul campo del Chievo: "Il mio gol? Da quest'anno col discorso del Var bisogna segnare e poi si vede. Un tempo ti dovevi fermare altrimenti venivi ammonito. Partita che nel primo tempo ci ha visto pericolosi con un paio di occasioni, poi nella ripresa siamo scesi in campo con la voglia di far gol e ne abbiamo fatti due. Peccato per gli ultimi 15 minuti perché dopo la rete di Ivan abbiamo mollato un po' e questo ci ha penalizzato - riporta Fcinternews.it -. I tifosi? Mi dimostrano sempre il loro affetto ed è importante per un giocatore. Ora dobbiamo fare un grande finale, le ultime 4 al meglio perché Roma e Lazio non mollano e all'ultimo contro i biancocelesti vedremo a che punto saremo. I gol sono importanti per la vittoria della squadra, non importa se resto dietro a Immobile nella classifica marcatori. Quando non vincevamo è stato un periodo un po' giù, ci ha penalizzato tanto perché oggi potevamo avere un'altra classifica e ne siamo consapevoli. perciò dobbiamo fare un finale al massimo. Dal '56 non c'era un centravanti con tanti gol nell'Inter? Mi fa piacere, ma se segno e non conta non mi fa piacere. Spero di continuare a segnare per il bene della squadra. Ora la Juventus, sarà fondamentale vincere sempre fino al termine, ci giochiamo tantissimo nelle ultime quattro. Insensibile contro la Juve? Vedremo (ride, ndr)".