Inter-Icardi, tempi lunghi. Ma gli ingaggi nerazzurri tornano al top

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tanto atteso incontro Inter-Icardi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non c’è ancora stato e non ci sarà probabilmente neppure questa settimana. Il rinnovo dell'attaccante nerazzurro però - si legge - porterà il giocatore sul podio della Serie A in termini di ingaggio. Se accordo sarà, non avverrà per meno dei 7 milioni di euro (bonus esclusi) che Dybala – terzo in Italia – guadagna attualmente. Questo è anche il segnale di una società in crescita che può tornare a regalare ai suoi giocatori ingaggi top. Così non era dall’era Moratti, dagli ingaggi monstre ereditati dai mesi del Triplete: 2011, 2012 e 2013, Sneijder e Milito si piazzavano sul podio della A come ingaggi di 6 milioni (l’olandese) e 5 milioni (l’argentino). Né con Thohir né con Suning un interista era stato tra i tre calciatori più pagati del campionato.