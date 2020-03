Inter, Icardi vale 70 milioni di plusvalenza ma l'affare col PSG è in dubbio

vedi letture

Mauro Icardi potrebbe portare 70 milioni di euro nelle casse dell'Inter nel caso in cui il PSG dovesse decidere di esercitarne il riscatto. Questo perché il suo valore residuo sul bilancio interista è di 1,8 milioni di euro e dunque cederlo a quella cifra significherebbe mettere i conti a posto praticamente con un solo addio. La situazione però è tutt'altro che fluida, anzi è proprio ingarbugliata. Da una parte il giocatore non sarebbe così convinto di proseguire il proprio percorso in Francia, dall'altra la società di Al Khelaifi starebbe facendo delle valutazioni in merito visto che nel 2020 le sue prestazioni sono calate e non di poco. C'è un anche un giallo relativo a una clausola che permetterebbe all'argentino di rifiutare un eventuale riscatto parigino, ma l'Inter smentisce. Almeno fino alla prossima puntata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.