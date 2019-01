© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter potrebbe salutare Joao Miranda già in questa finestra di mercato. Il difensore brasiliano ex Atletico Madrid è finito nel mirino del Monaco, in cerca di giocatori esperti per risalire la china e cercare la salvezza. Così, il club nerazzurro è a caccia del sostituto: come riporta Sky Sport, nella giornata odierna sarebbe stato fatto un tentativo per Gian Marco Ferrari del Sassuolo. Nel pomeriggio l'Inter ha provato a sondare il terreno con il Parma per Bruno Alves, cercato anche dalla Juventus, ma i Ducali non hanno intenzione di privarsene.