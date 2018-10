Inter, idea scambio Gabigol-Lincoln. L'agente: "Buona opzione per tutti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Lincoln, attaccante classe 2000, in cambio del cartellino di Gabriel Barbosa. Questa, fanno sapere i media brasiliani, l'ultima idea del Flamengo che vorrebbe mettere le mani sull'attaccante di proprietà del club meneghino, ma attualmente in prestito al Santos. “Sarebbe una bella opzione per tutti - ha detto a 'Fcinternews' l'agente di Lincoln Frederico Pena -. Gabigol è un attaccante grandissimo. E per i piani del Flamengo, che vuole essere la miglior squadra del Sudamerica, si tratterebbe di un giocatore eccellente, proprio per la sua maturità. Anche per l’Inter però sarebbe eccellente, perché convertirebbe il suo investimento in un elemento con le stesse grandi qualità. Barbosa sfortunatamente non ha sfondato con i nerazzurri, ma resta un calciatore fortissimo”.