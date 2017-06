Inter, ieri contatto con Raiola. Sul piatto Tete e Kluivert Jr.

© foto di Alessio Alaimo

Ieri per Mino Raiola non c'è stato solo l'incontro a Casa Milan per decretare il no ufficiale alla proposta di rinnovo rossonero per Gianluigi Donnarumma. L'agente italo-olandese, infatti, prima del rossonero ha toccato il nerazzurro dell'Inter con un incontro durante il quale, secondo quanto riportato da FcInterNews, si è parlato di Kenny Tete e Justin Kluivert, due talenti di casa Ajax. Per il primo, però, c'è da battere la forte concorrenza del Galatasaray.