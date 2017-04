Inter, ieri l'incontro Ausilio-Oriali tutto pronto per il ritorno del dirigente

© foto di Andrea Piras

E' imminente - conferma La Gazzetta dello Sport - l'annuncio del ritorno di Gabriele Oriali all'Inter. I colloqui vanno avanti ormai da settimane. Ieri, forse, il passo decisivo: un pranzo a Monza tra il ds Piero Ausilio e l'attuale dirigente azzurro. Ufficialmente il faccia a faccia è stato catalogato da casa Inter come normale incontro fra amici. Tutto vero, ma allo stesso tempo non è però credibile che non si sia parlato di Inter. Di fatto, la prossima sarà la prima stagione veramente targata Suning-Ausilio, e l’ingresso di Oriali garantirebbe senso di appartenenza, esperienza e grandi capacità dirigenziali a livello di equilibri fra squadra, tecnico e società. Possibile che Oriali resti a disposizione contemporaneamente della Nazionale fino al termine delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.