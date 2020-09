Inter, il Barcellona fissa la condizione per liberare Vidal: deve rinunciare alla buonuscita

Prosegue senza sosta la trattativa per liberare Arturo Vidal dal Barcellona. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, i catalani non si opporrebbero alla partenza del cileno (direzione Inter), ma a una condizione: dovrà rinunciare alla buonuscita per l'anno di contratto che gli resta. Solo così i nerazzurri potrebbero avere campo libero e chiudere la vicenda in modo positivo.