Inter, il Barcellona non molla Skriniar. Koulibaly l'alternativa

Il Barcellona resta con i riflettori puntati su Milan Skriniar, difensore centrale dell'Inter. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, la dirigenza dei catalani starebbe già gettando le basi per la pianificazione della stagione 2019/20 ed avrebbe stilato una lista dei concreti obiettivi di mercato da andare a cercare nelle prossime campagne acquisti: uno di questi profili è rappresentato dal classe '95. Nei radar anche Kalidou Koulibaly, in forza al Napoli.