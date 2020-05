Inter, il Bayern non ha riscattato Perisic: termine scadeva oggi ma i tedeschi vogliono più tempo

vedi letture

Novità sul fronte Ivan Perisic. Oggi scadeva infatti il termine per il riscatto dall'Inter del croato da parte del Bayern Monaco a 20 milioni di euro e il club bavarese non lo ha esercitato, con i tedeschi che hanno chiesto ulteriore tempo per pensarci. I nerazzurri potrebbero accettare ma sono stati chiari: non ci saranno sconti.