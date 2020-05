Inter, il Bayern rinvia l'accordo per Perisic: cade la scadenza del 15 maggio

Il Bayern Monaco lascerà scadere la data del 15 maggio che era quella limite per arrivare al riscatto di Ivan Perisic. I 20 milioni che dovevano versare nelle casse interiste non arriveranno subito, ma ciò non significa che non potrebbero arrivare successivamente. Le parti infatti hanno deciso di rimandare la trattativa alle settimane che verranno, anche perché per il momento le variabili dettate dal Coronavirus sono troppe e anche club solidi come quello bavarese devono stare attenti ai conti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.