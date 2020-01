Inter, il Bologna sonda Dimarco ma il giocatore preferisce il Verona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio il Bologna si è mosso per Federico Dimarco con Marotta che non ha chiuso assolutamente la porta in faccia a Sabatini e Bigon, ma hanno informato i dirigenti emiliani che lo stesso giocatore preferirebbe approdare alla corte di Juric all'Hellas Verona, visto che in Veneto dovrebbe trovare maggiore spazio rispetto a quanto potrebbe ottenerne con Mihajlovic.