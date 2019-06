Inter, il club ha deciso: via ai riscatti di Politano, Salcedo e Radu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dell'Inter e spiega che il club nerazzurro ha già deciso di riscattare Matteo Politano dal Sassuolo e il tandem Ionut Radu e Eddie Salcedo dal Genoa. Il portiere potrebbe finire in un'altra operazione di mercato, piace alla Roma. Salcedo potrebbe tornare al Genoa per giocare in A, Politano invece farà parte della rosa di Antonio Conte.