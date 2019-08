© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle orme di Tevez? Intanto l’Inter è pronta a godersi Alexis Sanchez e la sua sete di rivalsa. I nerazzurri, infatti, attendono in giornata l’ultimo responso legato alla fumata bianca con il Manchester United per l’approdo del Nino Maravilla in nerazzurro. Le cifre dell’operazione raccontano di un prestito gratuito caratterizzato da un diritto di riscatto fissato attorno ai 15 milioni di euro, per un attaccante di 30 anni che percepisce una cifra monstre di circa 12 milioni netti a stagione. La mancata qualificazione dei Red Devils alla massima competizione europea ha infatti comportato il decurtamento dell’ingaggio del clieno, un aspetto che unito alle mensilità già trascorse rende abbordabile l’investimento dell’Inter sugli emolumenti del numero 7, grazie anche al contributo del club britannico. Insomma un vero incentivo all’esodo, con dinamiche che ricordano la scelta della Juventus di Marotta e Conte di puntare su un Carlos Tevez all’epoca rigettato dal Manchester City. In quel caso la scelta si rivelò vincente: in casa Inter gli stessi protagonisti sperano di avere ancora una volta ragione.