Inter, il ds dell'Ajax avverte: "Se vogliono Sanchez servono 40 milioni"

Fonte: FcInterNews

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella passata stagione l'Ajax ha messo in vetrina i propri gioiellini, tra cui Davinson Sanchez, che piace a Barcellona e Real Madrid, ma su cui è forte l'interesse dell'Inter, che secondo il quotidiano Telegraaf è in vantaggio rispetto alle spagnole. Allo stesso portale olandese ha parlato Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax: "Non va via per meno di 40 milioni". Per quanto riguarda Tete, invece, il Overmars ha detto: "L'Inter non ha parlato con noi, forse l'ha fatto col suo agente, Mino Raiola".