Inter, il Flamengo su Gabigol. Braz: "Non credo ci saranno problemi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcos Braz, vice presidente del Flamengo, parla di Gabriel Barbosa, attaccante che ha prelevato in prestito dall'Inter fino al 31 dicembre prossimo: "Abbiamo parlato con l'Inter e gli agenti del giocatore - le parole del dirigente a Lance! -. Non credo che avremo problemi, se Gabriel vuole davvero restare qui. Il Flamengo farà una proposta forte e soddisfacente. Non posso parlare per gli altri, solo per Flamengo, che farà ogni sforzo per trattenerlo".