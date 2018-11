Inter, il grande sogno è Martial. Salvio del Benfica l'alternativa

Il prossimo colpo da 90 per l'Inter di Luciano Spalletti, scrive oggi Tuttosport, sarà un esterno offensivo. E secondo il quotidiano il primo nome sulla lista nerazzurra è quello di Anthony Martial del Manchester United. Pallino di Ausilio, stimato da Marotta, il francese non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i Red Devils e proprio per questo l'Inter ci sta facendo più di un pensierino, in vista di giugno. L'alternativa è Eduardo Salvio, talento argentino del Benfica. Sullo sfondo Federico Chiesa, ma in questo caso il prezzo fatto dalla Fiorentina sembra insostenibile per il settlement agreement a cui deve sottostare l'Inter anche la prossima stagione. E sul talento gigliato è forte anche il pressing della Juventus.