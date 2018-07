Inter, il Man United torna su Perisic: previsto un incontro con l'entourage

© foto di Imago/Image Sport

La scorsa estate il Manchester United diede l'assalto a Ivan Perisic (29), ma l'Inter non ne volle sapere nulla ed il croato è rimasto in nerazzurro. Ma chissà che per quest'anno i margini per imbastire l'affare non siano più alti. Secondo The Sun, José Mourinho ha messo nuovamente nel mirino l'ex Wolfsburg e nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro con Fali Ramadani e Pini Zahavi, membri dell'entourage del calciatore. Passi concreti, stavolta il Manchester United vuole strappare davvero Perisic all'Inter.