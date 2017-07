Inter, il Manchester United non molla Vidal: lo vuole Mourinho

© foto di Imago/Image Sport

Non solo l’Inter sulle tracce di Arturo Vidal, centrocampista del Bayern Monaco. Come riportato da Sport1.de, sulle tracce dell’ex Juventus ci sarebbe anche il Manchester United di José Mourinho. Il cileno viene considerato il rinforzo ideale per i Red Devils dal tecnico portoghese. Il Bayern Monaco vorrebbe comunque trattenere il calciatore in Germania, visto che il tecnico Carlo Ancelotti reputa Vidal elemento imprescindibile della mediana bavarese.