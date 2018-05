Inter, il mercato tra una settimana. Ma spunta già William Carvalho

Il futuro e il mercato dell'Inter sono rimandati di una settimana. A fare da spartiacque, chiaramente, la possibile qualificazione in Champions League che nel prossimo week-end i nerazzurri si giocheranno con la Lazio. Intanto si muovono le trattative, ricorda Il Corriere dello Sport oggi in edicola e per la mediana spunta anche il nome del gigante del centrocampo dello Sporting Lisbona, William Carvalho.