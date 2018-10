Inter, il pres. del Santos chiarisce: "Gabigol? Nessuna trattativa iniziata"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il futuro di Gabriel Barbosa è ancora da chiarire, col Santos che non sembra pensarci. Almeno a sentire José Carlos Peres, presidente del Peixe che, stuzzicato sul tema, ha spiegato lo stato dell'arte della trattativa ai media brasiliani: "Non abbiamo nemmeno iniziato a negoziare con Gabigol. Abbiamo un caso più urgente che è quello di Dodo. Non abbiamo nemmeno iniziato a discutere degli stipendi", si legge su Lance!, come riporta Fcinternews.it.