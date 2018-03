Inter, il prossimo acquisto Lautaro Martinez: "Al Racing fino a giugno"

Fresco di convocazione nella Nazionale argentina per le amichevoli con Italia e Spagna, Lautaro Martinez è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del proprio futuro: "Oggi sono un giocatore del Racing e do il cento per cento in ogni allenamento e ogni fine settimana. Ho firmato un contratto nuovo, con una nuova clausola, e ho promesso di restare fino a giugno. Poi vedremo di prendere la migliore decisione per me e per il club. Qui al Racing sento a mio agio e adoro l'idea del Chacho (soprannome del tecnico Coudet, ndr). Cercheremo di vincere domenica davanti alla nostra gente per conquistare i tre punti", evidenzia FcInterNews.