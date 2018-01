Inter, il punto: da Lisandro Lopez a Rafinha fino a Correa e Gabigol

Muove passi importanti, pur senza soldi nel portafogli per l'immediato causa Fair Play Finanziario, l'Inter di Spalletti. E' chiusa per Lisandro Lopez dal Benfica: arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 10 milioni, lunedì saranno definiti dettagli e firma. Ecco il difensore richiesto dai nerazzurri che intanto cercano la stretta per Rafinha del Barcellona: la proposta di prestito gratuito con riscatto a 20+3 di bonus fatta ai Blaugrana ancora non basta al club di Bartomeu ma le trattative sono in corso. Proposto scambio di prestiti al Siviglia tra Joao Mario e Joaquin Correa, pressing per prendere subito dal Jiangsu Suning il brasiliano Ramires per la mediana: c'è l'apertura totale da parte del calciatore. Richieste da Italia ed estero per Eder: se parte, il club si muove anche per un vice-Icardi mentre può andare in prestito (c'è il Cagliari) la punta Andrea Pinamonti. Resterà a Bergamo fino all'estate il centrale Andrea Bastoni, dopo l'arrivo di Lisandro Lopez, in uscita restano anche Marcelo Brozovic e lo stesso Joao Mario. Gabigol lascerà il Benfica: lo aspetta il Santos in Brasile.